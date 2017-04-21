"Укрзалізниця" з 1 червня збирається підвищити тарифи на 20-25%

В ПАТ "Укрзалізниця" очікують отримати додаткові 7 млрд грн від підвищення тарифів, яке, згідно з фінпланом підприємства, має розпочатися 1 червня. Про це під час Інфраструктурного форуму розповів член правління ПАТ "Українська залізниця" Іренеуш Василевський, передає "Укрінформ".

"Для нас важливо, щоб був прийнятий новий фінплан. І там уже закладене підвищення тарифів з червня. Ми хочемо, щоби воно було в межах 20-25%", - сказав Василевський.

За його словами, удосконалений фінансовий план буде розглянутий на засіданні членів правління "Укрзалізниці" на наступному тижні. Також він зауважив, що підвищення тарифів з 1 червня дасть змогу отримати додатково 7 млрд грн.