Для осучаснення пенсій до кінця року потрібно близько 11 млрд грн

Для осучаснення пенсій, яке планується з 1 жовтня в рамках проведення пенсійної реформи, до кінця 2017 року потрібно близько 11 млрд грн. Про це в ефірі телеканалу «ЕспресоTV» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Я неодноразово протягом останнього року говорив про ту соціальну несправедливість, коли для 4,5 млн українців, які мають пенсію від 1,5 тис. грн до 4 тис. грн, жодного підвищення не відбувалося з 2012 року», - сказав він.

Павло Розенко підкреслив, що рішення щодо осучаснення пенсій та відміни оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів вже повністю узгоджені в Уряді. «І в рамках пенсійної реформи з 1 жовтня таке осучаснення відбудеться. За нашими розрахунками, з жовтня до кінця року на це потрібно буде приблизно 11 млрд грн», - зазначив Віце-прем’єр.

«Ми маємо сьогодні позитивний ефект від підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн і Пенсійний фонд отримав доходів приблизно на 5 млрд більше, ніж ми планували. Тобто якщо такі темпи зростання економіки збережуться, ці 11 млрд грн станом на жовтень будуть без якихось додаткових вливань із державного бюджету», - пояснив він.

Павло Розенко також повідомив, що відміна оподаткування пенсій відбудеться для 500 тисяч пенсіонерів. «Цього рішення чекають близько 500 тис. працюючих пенсіонерів. Для Державного бюджету ця сума з жовтня до кінця року буде становити 600-700 млн грн».