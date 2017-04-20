Наступні три роки можуть стати роками економічного прориву для України, - Володимир Гройсман

Наступні роки - 2017-2020 можуть стати роками економічного прориву для України, часом економічного зростання, яке відчують українські громадяни, сказав в ефірі телеканалу «24 канал» Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми втримали ситуацію, ми вистояли в складних умовах і вийшли на економічне зростання. Ми підняли вдвічі мінімальну зарплату, підняли зарплату вчителям і лікарям, розпочали масштабні дорожні роботи, визначили пріоритети. Наступний етап - пенсійна реформа. Ми також запустили програму закупівлі ліків, зменшуємо залежність від вугілля, перейшли до зростання видобутку газу. Ми отримуємо ріст, а це - стабільна валюта, якісні доходи, помірне безробіття. Це позначиться на настрої людей», - сказав Володимир Гройсман.

Говорячи про пенсійну реформу, Володимир Гройсман нагадав, що завдання пенсійної реформи - зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду і встановлення справедливого пенсійного забезпечення. Причому ці позиції, за словами Глави Уряду, сходяться з баченням ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду. «Наразі виходимо на спільні рішення. Причому це рішення, які дозволять підняти пенсії громадянам», - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що 2017-2020 роки можуть стати роками прориву для України.

«Вони можуть стати роками прориву для України, якщо приймати не популістичні, а якісні й професійні рішення», - сказав Прем’єр-міністр України.