Гройсман: сьогодні в Україні з 3,5 тисячі держпідприємств лише 30% - прибуткові
За останні десятиріччя неефективні державні підприємства нанесли країні 82 млрд грн збитків.
Уряд найближчим часом готовий внести до Парламенту пакет законопроектів, який дозволить почати масштабну конкурентну приватизацію, що забезпечить нові інвестиції та зростання економіки. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "24 канал".
«Мені потрібен пакет правильних рішень. Ми готуємо зараз з командою Мінекономрозвитку, командою Секретаріату Кабінету Міністрів, Офісу реформ Прем’єр-міністра законодавство, яке дозволить нам робити продаж об'єктів (державної власності) по системі ProZorro, - сказав Володимир Гройсман. - Ми будемо в пакеті необхідних реформ вносити у тому числі і зміни до закону про приватизацію. Я би хотів до завершення (шостої сесії Верховної Ради України VIII скликання) внести в Парламент і навіть, щоб ми змогли щось і проголосувати».
Він підкреслив, що в разі ухвалення рішень, «2017 рік буде проривний» в сенсі початку приватизації. Він додав, що сьогодні в Україні нараховується 3,5 тисячі підприємств, половина з яких - банкроти, і лише 30% - прибуткові, а на решті – «паразитують».
«За останні десятиріччя неефективні державні підприємства нанесли країні 82 млрд грн збитків. Це катастрофа. Їх треба просто конкурентно продати. Відкритий продаж неефективно використовуваних державою підприємств, але стратегічні підприємства мають залишатися у державній власності. Сотнями можливо управляти, тисячами – нереально», - зазначив Володимир Гройсман.
Глава Уряду також вважає за потрібне наймати радників - відомих в світі фахівців, що забезпечать підготовку об'єкта до приватизації таким чином, аби держава могла отримати максимальний дохід.
«Навіщо потрібен цей продаж? Це нові інвестиції в економіку, це нові робочі місця, це конкурентний український продукт. Це те, що мені потрібно. Це економічний ріст. Це повна модернізація країни, це оновлення країни, це капітальний ремонт країни, це пенсії українським пенсіонерам, і зарплати українських громадян», - наголосив Володимир Гройсман.