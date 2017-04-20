Гройсман: сьогодні в Україні з 3,5 тисячі держпідприємств лише 30% - прибуткові

Уряд найближчим часом готовий внести до Парламенту пакет законопроектів, який дозволить почати масштабну конкурентну приватизацію, що забезпечить нові інвестиції та зростання економіки. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "24 канал".

«Мені потрібен пакет правильних рішень. Ми готуємо зараз з командою Мінекономрозвитку, командою Секретаріату Кабінету Міністрів, Офісу реформ Прем’єр-міністра законодавство, яке дозволить нам робити продаж об'єктів (державної власності) по системі ProZorro, - сказав Володимир Гройсман. - Ми будемо в пакеті необхідних реформ вносити у тому числі і зміни до закону про приватизацію. Я би хотів до завершення (шостої сесії Верховної Ради України VIII скликання) внести в Парламент і навіть, щоб ми змогли щось і проголосувати».

Він підкреслив, що в разі ухвалення рішень, «2017 рік буде проривний» в сенсі початку приватизації. Він додав, що сьогодні в Україні нараховується 3,5 тисячі підприємств, половина з яких - банкроти, і лише 30% - прибуткові, а на решті – «паразитують».

«За останні десятиріччя неефективні державні підприємства нанесли країні 82 млрд грн збитків. Це катастрофа. Їх треба просто конкурентно продати. Відкритий продаж неефективно використовуваних державою підприємств, але стратегічні підприємства мають залишатися у державній власності. Сотнями можливо управляти, тисячами – нереально», - зазначив Володимир Гройсман.

Глава Уряду також вважає за потрібне наймати радників - відомих в світі фахівців, що забезпечать підготовку об'єкта до приватизації таким чином, аби держава могла отримати максимальний дохід.

«Навіщо потрібен цей продаж? Це нові інвестиції в економіку, це нові робочі місця, це конкурентний український продукт. Це те, що мені потрібно. Це економічний ріст. Це повна модернізація країни, це оновлення країни, це капітальний ремонт країни, це пенсії українським пенсіонерам, і зарплати українських громадян», - наголосив Володимир Гройсман.