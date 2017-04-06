​Британські банки пішли шляхом ПриватБанку

Успішний досвід ПриватБанку з переведення операціоністів своїх відділень із застарілих комп’ютерів на мобільні планшети надихнув на зміни один з найбільших британських банків Lloyds Bank. Як повідомив BBC, банк Lloyds оголосив про плани скорочення сотні своїх класичних філій і перехід на формат міні-відділень, персонал яких буде «озброєний» планшетами та в першу чергу допомагатиме клієнтам використовувати системи автоматичного та електронного банкінгу.

Як зазначають представники Lloyds Bank, причиною таких змін політики банку стали «глибокі зміни в поведінці споживачів», які все частіше проводять банківські операції онлайн. Зокрема, британський банк планує закрити 400 класичних філій по всій Великобританії, замінивши їх на сучасні відділення, схожі на магазини Apple, в яких співробітники будуть обслуговувати клієнтів виключно за допомогою планшетів.

З початку 2014 року ПриватБанк впровадив у своїх відділеннях новий формат обслуговування клієнтів за допомогою iPad. Використання мобільних планшетів замість звичайних комп’ютерів дозволяє банку обслуговувати клієнтів більш оперативно та без черг.

За допомогою iPad співробітники відділень ПриватБанку надають клієнтам найпопулярніші послуги – від випуску кредитної картки та відкриття депозиту до оплати комунальних послуг і бронювання квитків на транспорт. Окрім того, у будь-якому відділенні клієнтам допоможуть завантажити та налаштувати платіжні додатки ПриватБанку на особистому смартфоні або планшеті.