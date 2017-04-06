ПриватБанк за рік видав понад 9 тисяч позик малому бізнесу

За рік роботи програми «Країна успішного бізнесу» («КУБ») ПриватБанк видав вітчизняним підприємцям понад 9 000 позик на розвиток власної справи. Як повідомили в банку, позичальники програми «КУБ» уже створили понад 151 000 нових робочих місць. До кінця 2017 року банк планує направити на підтримку малого бізнесу понад 5 млрд грн.

«Розвиток національної програми підтримки підприємництва «КУБ» є одним із пріоритетних напрямків роботи банку, тим більше, враховуючи його державний статус, – зазначив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» Олександр Ніколенко. – Завдяки доступному мікрокредитуванню значна кількість тих, хто через зміни в економіці не можуть знайти роботу в традиційних галузях, знаходять роботу в малому бізнесі, і ми маємо надію посприяти працевлаштуванню ще мільйона наших громадян».

Національна програма «КУБ» дає можливість будь-якому підприємцю залучити фінансування для розвитку власної справи. Щоб отримати гроші, потрібно заповнити заявку на сайті проекту https://kub.pb.ua/get-credit/. Крім того, в лютому ПриватБанк запропонував нові умови кредитування клієнтам агробізнесу за програмою «АгроКУБ»: зменшив комісію до 2%, збільшив суму кредиту до 500 000 грн та оголосив кредитні канікули малому агробізнесу.