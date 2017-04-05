4 квітня Європейський Союз перерахував Україні 2-ий транш у сумі 600 млн євро в рамках Третьої програми макрофінансової допомоги ЄС. Виділення цих коштів здійснено після рішення Єврокомісії від 16 березня. Рішення було прийнятого у зв’язку з досягненням Україною суттєвого прогресу у виконанні умов, передбачених відповідним Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо 2-го траншу.

Після перерахування другого траншу, загальний обсяг коштів наданої Євросоюзом Україні макрофінансової допомоги сягнув 2,81 млрд євро, що є найбільшою за розміром фінансовою допомогою, яка надавалися ЄС третім країнам.

Реалізація Третьої програми макрофінансової допомоги ЄС розпочалася у 2015 р. Головною метою програми є стабілізація економіки та підтримка широкомасштабних структурних реформ.

Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, загалом передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 млн євро кожен, два з яких вже отримано нашою державою.