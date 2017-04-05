Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги наразі не планується

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок.

"Жодних зараз підстав говорити про підвищення цін на тарифи немає", - заявив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання сьогодні - позбутися енергетичної залежності країни, і Уряд вживає заходів у цьому напрямку. Так, минулого року Кабінет Міністрів зупинив падіння і відновив добичу українського газу. Цього року власного газу в Україні буде видобуто на 500 млн кубометрів більше, ніж минулого року, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності.

Прийнявши рішення про встановлення граничної ціни на газ, Уряд викорінив оборудки у газовій сфері тих, хто "грів руки" на різних цінах на газ, та захистив людей системою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

"Я не для того прийшов працювати в Уряд, щоб збільшувати нашу залежність. Я хочу, щоб Україна була сильною, економічно, енергетично незалежною, щоб це була країна, в якій нормально, якісно живуть люди", - підкреслив Володимир Гройсман.

Глава Уряду зауважив, що тарифи затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за розрахунками теплокомуенерго, що належать міським громадам.

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав на місцях розробляти серйозні програми модернізації житлово-комунального сектору та комунальної теплоенергетики. Як приклад потрібних заходів, він навів встановлення індивідуальних теплових пунктів на місцях, проведення модернізації виробництва тепла, вдосконалення транспортування тепла, "щоб труби не рвали по вулицям і не гріли повітря".

"Де є нормальний мер, господар, то, можливо сказати, там і нормальна структура витрат, формування тарифу і вони працюють на альтернативних джерелах. Є [міста], де сотнями встановлюють індивідуальні теплові пункти на місцях, тому що розуміють проблеми людей і відповідним чином починають інвестувати. Тоді у таких містах менше споживання, менше люди сплачують", - наголосив Глава Уряду.