Гройсман: У цьому році уряд планує провести 5-ять ключових реформ
3 квітня на позачерговому засіданні Уряду Кабінет Міністрів ухвалив Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
Проведення цього року п'яти ключових реформ, визначених Урядом як його пріоритети, щодо публічної приватизації, пенсійної, земельної реформ, реформи освіти та охорони здоров'я вже з наступного року забезпечить стабільне економічне зростання та впевненість для громадян у завтрашньому дні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок.
"У нашій прекрасній 45-мільйонній країні цього року треба зробити п'ять реформ. Як тільки ми зробимо ці п'ять реформ, ви одразу відчуєте з наступного, 2018 року, абсолютно нормальну, позитивну ситуацію: буде впевненість, стабільність, економічне зростання. Це публічний продаж неефективного державного майна, це важливо зробити, це пенсійна реформа, реформа системи охорони здоров'я, яка може консолідувати видатки і інвестувати у життя і здоров'я громадян, це реформа освіти і це створення якісного потужного фермерського класу за рахунок того, щоб дати людям можливість володіти землею - саме тим сільгоспвиробникам, які є невеликими фермерськими господарствами", - заявив Володимир Гройсман.
"Ці п'ять реформ зроблять дуже важливу справу для нашого економічного зростання і до впевненості у завтрашньому дні для усіх українських громадян. Наш Уряд знає, як це зробити і ми готові це робити, нам буде потрібна тільки підтримка українського Парламенту", - наголосив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр нагадав, що 3 квітня на позачерговому засіданні Уряду, Кабінет Міністрів ухвалив Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, що визначив ці п'ять реформ ключовими завданнями Уряду у 2017 році.
План дій до 2020 року, який пройшов широке обговорення разом із громадськістю протягом 4 місяців, передбачає конкретні заходи щодо розвитку національної економіки, зазначив Володимир Гройсман.
"Сьогодні дуже важливо, щоб ми сконцентрувалися на розвитку нашої країни, - наголосив він. - Моє завдання як Прем’єр-міністра - відновити зростання економіки країни".
Говорячи про досягнення Уряду у цьому напрямку, Прем’єр-міністр зауважив, що минулого року вдалося зупинити падіння і відновити зростання економіки і за результатами року зростання ВВП становило 2,3%. Економічне зростання дало можливість вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату у країні, на 50% - заробітну плату вчителям, на 30% - лікарям, підвищити заробітну плату для співробітників ДСНС, забезпечити фінансування армії, дорожніх робіт.