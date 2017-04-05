Гройсман: У цьому році уряд планує провести 5-ять ключових реформ

Проведення цього року п'яти ключових реформ, визначених Урядом як його пріоритети, щодо публічної приватизації, пенсійної, земельної реформ, реформи освіти та охорони здоров'я вже з наступного року забезпечить стабільне економічне зростання та впевненість для громадян у завтрашньому дні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок.

"У нашій прекрасній 45-мільйонній країні цього року треба зробити п'ять реформ. Як тільки ми зробимо ці п'ять реформ, ви одразу відчуєте з наступного, 2018 року, абсолютно нормальну, позитивну ситуацію: буде впевненість, стабільність, економічне зростання. Це публічний продаж неефективного державного майна, це важливо зробити, це пенсійна реформа, реформа системи охорони здоров'я, яка може консолідувати видатки і інвестувати у життя і здоров'я громадян, це реформа освіти і це створення якісного потужного фермерського класу за рахунок того, щоб дати людям можливість володіти землею - саме тим сільгоспвиробникам, які є невеликими фермерськими господарствами", - заявив Володимир Гройсман.

"Ці п'ять реформ зроблять дуже важливу справу для нашого економічного зростання і до впевненості у завтрашньому дні для усіх українських громадян. Наш Уряд знає, як це зробити і ми готові це робити, нам буде потрібна тільки підтримка українського Парламенту", - наголосив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр нагадав, що 3 квітня на позачерговому засіданні Уряду, Кабінет Міністрів ухвалив Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, що визначив ці п'ять реформ ключовими завданнями Уряду у 2017 році.

План дій до 2020 року, який пройшов широке обговорення разом із громадськістю протягом 4 місяців, передбачає конкретні заходи щодо розвитку національної економіки, зазначив Володимир Гройсман.

"Сьогодні дуже важливо, щоб ми сконцентрувалися на розвитку нашої країни, - наголосив він. - Моє завдання як Прем’єр-міністра - відновити зростання економіки країни".

Говорячи про досягнення Уряду у цьому напрямку, Прем’єр-міністр зауважив, що минулого року вдалося зупинити падіння і відновити зростання економіки і за результатами року зростання ВВП становило 2,3%. Економічне зростання дало можливість вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату у країні, на 50% - заробітну плату вчителям, на 30% - лікарям, підвищити заробітну плату для співробітників ДСНС, забезпечити фінансування армії, дорожніх робіт.