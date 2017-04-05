Київ розраховує отримати від МВФ ще 4,5 млрд доларів

Київ розраховує до кінця року отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 4,5 млрд доларів (близько 4,2 млрд євро) фінансової допомоги.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає DW.

"Ми очікуємо надходження приблизно 4,5 млрд доларів. Це три транші від МВФ до кінця цього року", - сказав Чурій.

Заступник голови Національного банку зазначив, що резерви України за рахунок іноземних надходжень - в тому числі і від Єврокомісії - за підсумками 2017 року мають скласти 21 млрд доларів (19,7 млрд євро), а до кінця 2018 року - збільшитися до 26 млрд доларів (24 млрд євро).

Нагадаємо, що сьогодні МВФ опублікував меморандум про взаєморозуміння з Україною. 3 квітня Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні траншу в 1 млрд дол.