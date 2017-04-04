До липня Україна може отримати ще 1,9 млрд доларів від МВФ

Про це в ході брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передають "Українські новини".

"Згідно з нашими прогнозами, ми очікуємо отримання наступного траншу до кінця 2-го кварталу", - сказав він.

Раніше Мінфін очікував отримання наступного траншу від МВФ у травні.

Очікується, що сума траншу складе 1,9 млрд доларів.

Нагадаємо, вчора рада директорів МВФ схвалила виділення Україні 1 млрд доларів.