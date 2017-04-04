Рішення щодо абонплати на газ має бути призупинено - Президент

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«Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються», - прокоментував рішення про запровадження абонплати на газ Президент Петро Порошенко.

«Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує», - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, НКРЕКП затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

За її рішенням, з 1 квітня споживачі щомісяця мають платити, незалежно від фактичного обсягу споживання, абонплату, що нараховуватиметься на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника).