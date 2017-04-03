Мінсоцполітики: "Зимові" субсидії діють до 30 квітня включно

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Тобто, призначені з 1 жовтня 2016 року житлові субсидії діятимуть до 30 квітня 2017 року включно. Однак, враховуючи теплу весну, у квітні вона буде перерахована (як для користувачів центрального, так і індивідуального опалення) з урахуванням кількості днів опалювального періоду.

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики України, коментуючи чутки про те, що «рання тепла весна наче б то вплинула на скасування субсидій».

«Субсидії у квітні ніхто не скасовував. Якщо опалювальний період закінчився, до прикладу, 2 квітня – то норма газу, тепла або електрики, залежно від виду опалення, буде перерахована пропорційно кількості днів, а не за повний «опалювальний» місяць. Проте громадяни, що мають зекономлені кошти субсидії, зможуть їх використати, оскільки опалювальний період у нас зафіксовано до 30 квітня 2017 року», - заявляють в Мінсоцполітики.

З 1 травня до 30 вересня 2017 року допомога на оплату комунальних послуг буде надаватися і надалі, однак її розмір буде дещо меншим з об’єктивних причин – через відсутність оплати послуги теплопостачання.