МВФ таки дасть Україні мільярд доларів

Про це у Twitter повідомив президент Петро Порошенко.

"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ", - написав президент.

Нагадаємо, питання третього огляду програми EFF для України МВФ вилучив з порядку денного засідання виконавчої ради фонду, запланованого на 20 березня.

Пізніше Мінфін пояснив, що перенесення термінів проведення засідання зумовлено необхідністю уточнити розрахунки економічних наслідків заходів, застосованих країною у відповідь на залізничну блокаду на Донбасі, "націоналізацію" українських підприємств, а також у зв'язку з визнанням РФ так званих "паспортів", виданих на цих територіях.

Мінфін і Нацбанк України направили до МВФ скориговані макроекономічні прогнози минулого тижня.

30 березня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що рада директорів МВФ розгляне питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України 3 квітня 2017 року.

Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько 17 млрд доларів.