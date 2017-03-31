У 2016 році Гонтарєва отримала 57 млн грн доходів

Глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн гривень доходу, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідна електронна декларація внесена в реєстр електронних декларацій на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

У тому числі глава НБУ отримала 1,97 млн гривень як річну заробітну плату, 52,572 млн гривень в якості третього траншу після продажу своєї частки в групі ICU Holdings Limited (Британські Віргінські о-ва) і 2,365 млн гривень відсотків за депозитом в "Укрексімбанку" (Київ) на суму 2,655 млн доларів.

Нацбанк уточнює, що Гонтарева з отриманого доходу сплатила 9,82 млн гривень податку на доходи фізичних осіб, 0,402 млн гривень податку на дохід за депозитами і 0,851 млн гривень військового збору.

У статті витрати глава центробанку вказала сплату 1,206 млн гривень за освіту сина.

Члени сім'ї голови НБУ в 2016 році придбали у власність земельну ділянку площею 2,5 тис. кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль Mercedes Benz 2008 року випуску та офісне приміщення площею 68,7 кв. м.

Нацбанк нагадує, що голова правління в 2015 році задекларувала земельну ділянку площею 900 кв. м, житловий будинок площею 250 кв. м, квартиру площею 106 кв. м і два автомобілі: Porsche Panamera 2012 року випуску та Porsche Cayenne 2013 року випуску. Все зазначене майно Гонтарева придбала до того, як очолив Нацбанк.