Держава компенсує школам харчування дітей-чорнобильців

Кошти дітям-чорнобильцям за припинене харчування у навчальних закладах буде компенсовано в повному обсязі. Міністерство соціальної політики наразі разом

із Міністерством фінансів погоджує суму розміру що виділятиметься на харчування дітям,

потерпілим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відомо лише те, що розмір цих коштів буде збільшено.

Також, за словами Міністра соціальної політики України Андрія Реви, буде повністю компенсовано вартість харчування дітям-чорнобильцям за увесь період, відколи

його - через зупинені тендери - припинили в освітніх закладах. Зазначимо, що й надалі

гроші на харчування цієї категорії дітей управліннями соціальногозахисту виділятимуться

безпосередньо їхнім батькам.

Про це Міністр заявив 24 березня у Парламенті під час «Години запитань до Уряду».