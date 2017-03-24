Укрзалізниця відмовляється від «кусючих» ковдр і старих подушок

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів Войцех Балчун.

"Розраховуємо, що наш пасажир у найближчій перспективі забуде про зібгані, важкі, з грудками вати матраци та сумнівного вигляду подушки. Ковдри, що кусаються, поступляться місцем новим, із сучасних комфортних екологічних матеріалів. Відмовляємось також від літнього і зимового варіантів ковдр і переходимо на всесезонний формат:) Позбуваємося і, так званих, «вафельних рушників» старого зразка – замість них будуть махрові, якими зручніше та приємніше користуватися. Не обіцяємо, що разючі зміни стануться за один день, але поступово буде замінено весь інвентар. І прохання до пасажирів: розраховуємо на зустрічний рух – дбайливе ставлення до майна залізниці. Цінуючи роботу залізничників, водночас вимагаємо належного рівня сервісу і ставлення до клієнтів"!