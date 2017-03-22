МВФ не поспішає з черговим траншем для України

Про це свідчать дані МВФ.

У Мінфіні заявили, що перенесення термінів проведення засідання спричинено потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що Україна знаходиться в програмі співпраці з МВФ.

"Останній хід подій в країні потребує додаткового вивчення їх потенційного впливу на економіку і його облік в макроекономічних прогнозах програми співпраці з Фондом", - повідомили у Нацбанку.

При цьому у МВФ заявили, що ще не визначилися з новою датою засідання Ради директорів.