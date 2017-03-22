В Україні створять Службу фінансових розслідувань

Уряд ухвалив законопроект щодо створення Служби фінансових розслідувань.

Цей законопроект був розроблений Міністерством фінансів разом з експертами та доопрацьовано в робочій групі, яка була створена Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До основних функцій Служби належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів проти інтересу держави в економічній, фінансовій та податковій сферах. Новий орган також буде проводити аналітичну та профілактичну роботу щодо виявлення факторів, які уможливлюють вчинення таких злочинів.

Особливістю нової Служби є зміна силового підходу на комплексний і аналітичний – з використанням сучасних методик розслідувань. Служба буде повністю демілітаризована, сформована з нових людей, які отримуватимуть гідні заробітні плати, та виведена зі складу Державної фіскальної служби.

Створення Служби фінансових розслідувань підтримав Президент та Прем’єр-міністр України. Це також передбачено Коаліційною угодою, Планом дій Уряду, та Меморандумом про співпрацю України із МВФ. Даний законопроект активно підтримали українські бізнес-асоціації та громадські об'єднання.

Результатом роботи нової Служби буде протидія вищому рівню економічної та фінансової злочинності, уникненню оподаткування та розкраданню грошей, а також захист банківської та фінансової систем і зменшення втрат бюджету.

Найближчим часом проект Закону буде розглянуто на Національній раді реформ та внесено на розгляд до Верховної Ради. Вже зараз ведеться робота над практичним запуском СФР.