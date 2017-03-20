Гройсман обіцяє провести пенсійну реформу

Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка.

Аналізуючи результати роботи Уряду протягом 11 місяців, Прем’єр-міністр зазначив, що з першого дня перед Кабінетом Міністрів України стояло складне завдання - забезпечити економічну стабілізацію, пришвидшити економічне зростання та стабілізувати ситуацію в країні.

За результатами діяльності у 2016 році було досягнуто позитивного сигналу щодо зростання економіки на 2,2% ВВП та майже 5% - у 4 кварталі.

У 2016 році Уряд удвічі підвищив мінімальну заробітну плату, що ніколи не було зроблено до цього.

Також були здійснені перші кроки, "щоб належним чином оцінити працю українського лікаря, вчителя, підтримати українських воїнів, виконати наш соціальний контракт".

Уряд заклав основи для економічного зростання у 2017 році, що було поставлене під загрозу у зв'язку з енергетичною блокадою.

"Ми пішли на підвищення заробітних плат, ми будемо йти далі для того, щоб виконувати наш соціальний контракт. Наступним нашим завданням є зміна пенсійної системи країни. Дуже несправедливо, коли українці живуть тотально в бідності, особливо на пенсії, коли українці живуть на 7 років менше, ніж наші сусіди у європейських країнах, несправедливо, коли українці їздять по розбитих дорогах", - зазначив він.