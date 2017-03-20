Вперше за останні 4 роки експорт аграрної продукції перевищив 1,3 млрд доларів США

У січні 2017 року експорт аграрної продукції склав 1,36 млрд доларів США, що стало рекордним показником за останні 4 роки. У порівнянні із січнем 2016 року зовнішні постачання сільгоспродукціїзбільшилися наполовину - на 53,7%. Зростання спостерігалося за усіма групами товарів, що свідчить про збільшення у світі попиту на українське продовольство.

У абсолютних значеннях традиційно найбільше було поставлено на зовнішні ринки продуктів рослинного походження – на $735,7 млн, що більше попереднього періоду на 66,6%. У тому числі, зернових культур – на $565,4 млн (166,4% до січня 2016 року).

Збільшення експорту за іншими групами сільськогосподарських товарів у січні 2017 року за даними Державної служби статистики України виглядає так: жири та олії – до $371,9 млн (131,1% до січня 2016 року), готові харчові продукти – до $204,5 млн (161,8% до січня 2016 року), живі тварини та продукти тваринного походження – до $43,8 млн (143,2% до січня 2016 року).

Завдяки збільшенню експорту сільськогосподарських товарів частка аграрної продукції у загальнонаціональному експорті сягнула рекордних 44,8%.