У 2017-му Європейський банк реконструкції та розвитку зможе інвестувати в Україну до 1 млрд євро

Директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Шевкі Аджунер розраховує на збільшення інвестицій банку в реалізацію проектів в Україні у 2017 році до 1 млрд євро, пише "Інтерфакс-Україна".

"За попередні два роки ми здійснили інвестування в сумі 2,2 млрд євро в цілому, що близько 1 млрд євро на рік, тому я очікую, що в цьому році ми збільшимо рівень інвестицій до цієї суми", - сказав він.

Аджунер уточнив, що в 2016 році інвестиції ЄБРР в Україну склали близько 600 млн євро, причиною чого стала політична нестабільність в Україні на початку 2016 року.

Директор ЄБРР в Україні зазначив, що на поточний рік у банку є досить серйозний портфель для інвестування і на обсяг таких інвестицій не повинна вплинути ситуація на Донбасі. Зокрема, за його словами, ЄБРР в 2017 році має намір інвестувати в будівництво метро у Харкові, розвиток електромереж України, в цілому в енергетичну сферу, а також профінансувати кілька проектів, пов'язаних з портовою індустрією в Україні.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2017 р. провів зустріч з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, на якій висловив надію на збільшення обсягу ресурсів банку для підтримки України у 2017 році.