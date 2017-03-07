Суд Насірову: арешт на 60 діб і застава у 100 млн грн

Слідчий суддя Солом'янського районного суду ухвалив: клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, задовільнити частково. Застосувати до Романа Насірова тримання під вартою, строком на 60 діб. Дата закінчення - 23.50 30 квітня. Застава 100 млн гривень.

Крім того суд поклав на Насірова ряд зобов'язань, зокрема не відлучатися з-за меж Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, утримуватися від спілкування з підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють покинути межі країни. Крім того Насіров зобов'язаний носити електронний браслет. ]

Як відомо, раніше у понеділок Солом'янський районний суд Києва двічі відмовив захисту Насірова у проведенні судово-медичної експертизи з визначення стану здоров'я.

6 березня громадські активісти пікетували будівлю суду в Києві, побоюючись, що відсторонений глава Державної фіскальної служби, звинувачений у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі в розмірі 2 млрд грн, може втекти.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".