У Рівненській області затримані всі директори лісгоспів, - Аваков

На Рівненщині затримано всіх директорів лісових господарств за незаконну вирубку лісу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Facebook. За його словами, співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Військовою прокуратурою провели спецоперацію з викорінення корупційної складової в лісгоспах від нижчої ланки до верхівки.

"Щоб спокійно працювати "по закону", директори лісгоспів заносили керівництву десятки тисяч євро. А ті, в свою чергу, домовлялися з контролюючими службами про позитивний результат їх перевірок.Вчора, 5 березня, затримали і. в. начальника і екс-керівника Управління лісового та мисливського господарства Рівненської області та 8 директорів лісгоспів, які "сумлінно" працювали навіть у вихідні ", - доповів Аваков.

Він також підкреслив, що колишній керівник пішов зі свого поста місяць тому, а його "справу" продовжив новопризначений начальник. "15 тисяч євро і 5 тисяч доларів привезли директори лісгоспів керівництву управління. Вказану суму повинні були передати перевіряючим з Держлісагентства за приховування виявлених порушень. Корупція в класичному вигляді, якісно задокументовані і ті, хто брав, і ті, хто давав", - підкреслив міністр . Нагадаємо, раніше Верховна Рада в п'ять разів підняла штрафи за підпал і забруднення лісу в Україні.