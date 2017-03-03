Артем Ситник: Державні підприємства виступають розсадниками та спонсорами корупції

- Не секрет, що політичні групи, особливо ті, що представлені в парламенті, мають підвищений інтерес до контролю над держпідприємствами. Вимиваючи звідти кошти, вони фактично використовують їх як для особистого збагачення, так і для політичного впливу, - розповів в інтерв'ю "Голосу України" директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситника. - І ті провадження, розслідування по яких ми вже провели, і ті, які зараз перебувають на фінальній стадії, і ті, які щойно розпочалися, свідчать, що ситуація на державних підприємствах критична. Суми розкрадань мільярдні. Наприклад, та сама так звана "газова справа Онищенка" — корупційна схема розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". За три роки існування цієї схеми держава отримала 25 мільйонів гривень прибутку, а вже за три місяці після її ліквідації — 162 мільйони. Порівнюючи ці цифри, можна робити висновки, які ресурси виводяться через державні підприємства. Й дуже часто в цих схемах задіяні офшорні компанії та іноземні банки. Тобто кошти не тільки крадуться у держави, а ще й не залишаються в економіці, виходять за межі країни. У провадженнях, розслідування яких уже завершили детективи Бюро, — стосовно "Укргазвидобування", Одеського припортового заводу, Запорізького титано-магнієвого комбінату, "Тяжмашу" — загальна сума збитків сягає десятків мільярдів гривень. Це складні справи, що вимагають великих ресурсів. І, відповідно, розслідування даних проваджень є одним із наших пріоритетів. Ще з першого дня призначення на посаду я говорив про те, що це є нашим пріоритетом.

Ще один наш пріоритет — подолання корупції у судовій гілці влади, адже фіналом нашої роботи є саме судові рішення. На жаль, сьогодні в нас є судді, які закопують банки з грошима на городі, суди, котрі не готові слухати антикорупційні справи.

Проведення судової реформи — основний виклик не тільки для НАБУ, а й для усієї України.

Зі свого боку, Бюро працює у декількох напрямах — безпосередньо документує корупційні правопорушення у діях суддів, а також у межах співпраці з Вищою кваліфікаційною комісією суддів активно працює над збором інформації про кандидатів, які претендують на посади у Верховному Суді, для того, щоб до новостворених антикорупційних органів не потрапили корупціонери.