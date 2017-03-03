Затримання голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова закінчилось інфарктом?

Як заявили адвокати Насірова в коментарі Радіо Свобода, співробітники НАБУ вручили підозру голові ДФС, коли він уже був непритомний. За словами лікаря, у Насірова діагностували інфаркт міокарда.

Раніше повідомлялося, що главу Державної фіскальної служби України Романа Насірова в четвер увечері затримують у Феофанії у так званій "справі Онищенка". Кримінальне провадження пов’язане з неправомірними, на думку слідства, рішеннями Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.