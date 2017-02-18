Міністерство юстиції готує новий сервіс із пришвидшеного закриття юридичних компаній

​Міністр юстиції анонсував новий сервіс Мін’юсту із пришвидшеного закриття юридичних компаній та розповів, чому народні депутати повинні бути зацікавлені в тому, аби голосувати за нововведення Міністерства юстиції: «Лише упродовж минулого року більше мільйона українців скористалися онлайн-сервісами Мін’юсту із реєстрації компаній та нерухомості. Буквально упродовж 2 тижнів ми представимо ще один сервіс із пришвидшеного закриття юридичних компаній. До речі, вперше в історії Міністерства юстиції ми затвердили стратегічний план роботи нашого відомства. Що стосується народних депутатів, то мотивація до голосування за наші нововведення дуже проста: якщо громадянин може отримати послугу будь-якого державного органу через смартфон за допомогою сервісу BankID, то народний обранець, котрий приїжджає до округу, зможе сказати, що він це зробив для конкретного українця», – підбив підсумки Павло Петренко.