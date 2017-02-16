Верховна Рада знову намагається запровадити в Україні спецпенсії

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроект, відповідно до якого пенсія суддів Конституційного Суду повинна становити 80% від заробітної плати.

«Я категорично проти відновлення системи спецпенсій в Україні. Я був одним із організаторів процесу скасування спецпенсій і з 1 липня 2015 року у нас ліквідовані ВІП-пенсії і поділ пенсіонерів на «чорних» і «білих», - сказав він.

За словами Павла Розенка, зараз пенсія усім громадянам України призначається за єдиним законом – законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. «Саме ми вбили систему ВІП-пенсій і якщо зараз, під будь-якими приводами, будуть намагання повернути цю систему, я перший, хто буде вести роботу з депутатами і наполягати на вилученні із всіх нормативних актів системи спецпенсій», - наголосив Віце-прем’єр, висловивши сподівання, що до другого читання народні депутати України відкоригують норму закону щодо призначення пенсій суддям.

«Повернення до системи спецпенсій не повинно бути», - наголосив Павло Розенко.