Головам ОДА та обленерго доручено розробити графіки зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень

У рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам ОДА спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити плани-графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це сьогодні на позачерговому засіданні Уряду заявив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він повідомив, що на виконання протоколу засідання антикризового енергетичного штабу, яке відбулося 13 лютого, найбільші промислові області - Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська вже провели штаби з надзвичайних техногенних ситуацій для перегляду погодинних графіків навантажень підприємств та генеруючих потужностей.

«Блокування на сході поставок антрацитової групи вугілля розпочалося у найнижчий температурний режим місяця, відтак сьогодні слід думати не лише про постачання електроенергії, а й про забезпечення теплом населення. Тому питання стосується не лише промислових регіонів. Завтра областям будуть надані рекомендації, яким чином переглянути режими енергоспоживання та зменшити його у пікові години», - зазначив Геннадій Зубко.

Раніше, він наголошував, що для стабілізації ситуації в енергетиці, на часі - оперативні антикризові кроки та уникнення можливих негативних наслідків.