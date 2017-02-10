ЄС: Україна скасує еспорт деревини - отримає 600 млн євро

У найближчі тижні Європейський Союз перерахує Україні 600 млн євро допомоги. Таку обіцянку дав голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у Брюсселі після зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Голова Єврокомісії Юнкер сказав, що Київ за останні роки провів складні реформи, виконавши вимоги Брюсселя, а тому може отримати додаткову фінансову підтримку. Однією із вимог було скасування експорту деревини.

«Український уряд підготував проект закону про скасування експорту деревини. На мій погляд, це достатня умова для надання 600 млн євро", - наголосив голова Єврокомісії.