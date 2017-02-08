13,44% акцизного податку з пального зараховуватиметься до місцевих бюджетів

У 2016 році було скасовано податок з роздрібного продажу палива у розмірі 5 %, який сплачувався до місцевих бюджетів. Причиною цього була тінізація роздрібного продажу палива окремими платниками даного податку, що спричиняло недонадходження акцизного податку з роздрібного продажу до місцевих бюджетів. Мінфін розробив ефективну модель, за якої 13,44 % акцизного податку з виробленого та ввезеного пального буде сплачуватися до місцевих бюджетів. Наприклад, наразі ставка акцизного податку на бензини становить 213,5 євро за 1000 л,з цієї суми 28,7 євро за 1000 л (13,44 % )буде спрямовано до місцевих бюджетів.

Що це дає? По-перше, ця модель сприятиме детінізації та підвищить ефективність сплати акцизного податку. По-друге, це забезпечить стабільні надходження до місцевих бюджетів. В свою чергу це позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіонів у 2017 році.

Додаткова інформація:

Порядок передбачає:

- зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до місцевих бюджетів;

- щоденний розподіл частини акцизного податку з пального між місцевими бюджетами відповідно до часток для зарахування до місцевих бюджетів.

Частки для зарахування акцизного податку до місцевих бюджетів визначені виходячи з фактичних нарахувань з роздрібної торгівлі пальним за 2016 рік на відповідній території.