Комунальникам стане складніше закупляти вітчизняні автобуси

1 лютого Уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку, яка створить більш сприятливі умови для виробництва нових трамваїв, тролейбусів, автобусів та іншого громадського транспорту для міських та приміських перевезень.

Головними замовниками підприємств, які спеціалізуються на виготовленні трамваїв, автобусів та тролейбусів, виступають міські комунальні підприємства. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 117, комунальні підприємства зобов’язуються надавати аванс при здійсненні замовлення на вироблення продукції. До сьогодні обов’язкова передоплата становила 30% від вартості кінцевої продукції. Водночас постачальники матеріалів та комплектуючих імпортного виробництва зазвичай вимагають 100% передоплати, а українські постачальники - від 50% до 70%.

«В той час, коли вартість комплектуючих становить майже третину від собівартості продукції, а зобов’язання за авансовими платежами перевищують обсяг наявних коштів, підприємства вимушені залучати банківські кредити для виконання контрактів. Це призводить до зростання собівартості української продукції і зниження її конкурентоздатності. Врешті-решт підприємства не досягають показників навіть мінімальної запланованої рентабельності виробництва», - пояснює Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Відтак Уряд ухвалив рішення щодо збільшення обов’язкового авансового платежу за поставки тролейбусів, автобусів, електробусів та трамваїв до 70%.

Ухвалені зміни також дозволяють збільшити строки, за які виробник зобов’язується поставити продукцію комунальному підприємству. Для тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів це строк відтепер становитиме до 8 місяців, для трамваїв - до 1 року.

Раніше виробник був зобов’язаний протягом 90 днів погасити аванс, або поставити продукцію комунальному підприємству. При цьому цикл виробництва транспортних засобів з урахуванням часу поставки комплектуючих може значно перевищувати 90 днів. Так, наприклад, український завод «Електроважмаш» може поставити двигун для автобуса протягом 90 днів (лише за умови 50% передоплати), а поставка німецького редуктора Henschel для трамвая може зайняти 8 місяців (за умови 100% невідкличної передоплати).

«Нам потрібно встановити більше реалістичні строки поставок, - наголошує Степан Кубів. - Так ми збільшимо кількість українських виробників, які можуть виконати замовлення для комунальних підприємств. Це покращить конкуренцію і дасть поштовх розвитку українській промисловості».

За прогнозами Мінекономрозвитку, ухвалене рішення сприятиме налагодженню виробництва сучасних транспортних засобів із застосуванням передових світових технологій, збільшить завантаження виробничих потужностей підприємств - виробників транспорту та сприятиме розвитку внутрішнього ринку перевезень.