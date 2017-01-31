У 2016 році на закупівлях ліків через міжнародні організації було зекономлено більше півмільярда гривень

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що у 2017 році вдасться забезпечити стратегічний запас ліків, щоб не допустити виникнення їх дефіциту. По це Глава Уряду зазначив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок.

"Для мене важливо, щоб ніхто не зірвав процес закупівель. Від моменту закупівель до моменту постачання проходить великий період часу. Але я вважаю, що у 2017 році ми зможемо вже йти день в день, сформувати стратегічний запас цих ліків, щоб не було дефіцитних позицій", - зазначив він.

Уряд у Бюджеті на 2017 рік збільшив фінансування на придбання ліків на 2 млрд грн порівняно з 2016 роком до 5,9 млрд грн, зауважив Володимир Гройсман.

За його словами, лише в 2016 році на закупівлях ліків через міжнародні організації було зекономлено більше півмільярда гривень.

"Уявіть цифри 5,9 млрд, скільки ми зекономимо, на скільки ми придбаємо більше, якщо не дамо вкрасти, і скільки ці ліки врятують життя онкохворим або хворим, які потрапили у складні умови", - підкреслив Володимир Гройсман.

"Я би хотів, щоби ці ліки за ці кошти були придбані напряму через міжнародні організації, де є абсолютна відкритість, публічність. Я би хотів, щоби нам поставили якісні ліки по якісних цінах, а не так як було раніше", - зауважив він.

Міжнародні організації мають авторитет, світову довіру, що забезпечує чесність та відкритість процесів. Також вони мають змогу закуповувати ліки напряму від виробників, наголосив Прем’єр-міністр.

"Це означає, що все буде абсолютно чесно. Не Гройсман буде закуповувати, не Супрун, не хтось інший. Будуть закуповувати міжнародні авторитетні, публічні організації. Що у цьому поганого? Я не знаю", - зауважив Глава Уряду.

Володимир Гройсман зауважив, що раніше у сфері закупівель ліків постійно відбувалися корупційні зловживання: "чиновники сідали, брали мільярди і через Міністерство охорони здоров'я закуповували ці ліки".

Позиція керівництва Міністерство охорони здоров'я у цьому питанні є абсолютно чесною і відкритою, підкреслив Прем’єр-міністр.

"Ми будемо далі йти, і ми реалізуємо рішення, які дозволять нам закупити ліки у міжнародних організаціях", - наголосив він.