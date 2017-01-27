У 2019 році держава повинна повернути МВФ 18 млрд доларів зовнішніх позик

Україна буде повертати кредити, надані Міжнародним валютним фондом, протягом 3-5 років. Про це в ефірі "Еспрессо TV" повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, перевагою цього кредиту для України є те, що відсоток кредитування дуже низький. "Термін повернення кредиту МВФ 3-5 років. Особливість і плюс для України полягає в тому, що він виділяється під дуже низькі процентні ставки. Це величезний позитивний сигнал для інших інвесторів. Коли МВФ інвестує в країну, він підтверджує, що відбуваються реформи, налагоджується інвестиційний клімат", - сказав Фурман. При цьому він зазначив, що іноземні інвестори, крім МВФ, не поспішають вкладати кошти в українську економіку, тому виникає проблема знаходження коштів для погашення виданих кредитів. За словами Фурмана, в 2019 році Україна повинна буде повернути близько 18 млрд доларів іноземних позик.