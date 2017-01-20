Одного з керівників Львівської митниці затримали на хабарі у 420 тисяч гривень

Правоохоронці встановили, що один із її керівників організував схему поборів. Зокрема, підлеглі працівники повинні були сплачувати «данину» аби він посприяв у залишенні їх на посадах під час реформування митниці. Щоб убезпечити себе від покарання та уникнути відповідальності, посадовець долучив до корупційної схеми старшого інспектора відділу контрабанди цієї ж митниці у якості посередника.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України оперативники УЗЕ у Львівській області та слідчі військової прокуратури задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали одного з керівників Львівської митниці у службовому кабінеті. Він одержав від працівника відділу цього підрозділу 34 тисячі гривень та 4 тисячі доларів США.

У посередника також вилучили 1,6 тисяч доларів США. Окрім того, у нього дома знайшли ще 10 тисяч доларів США, які він повинен був передати посадовцю.

На даний час оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України встановлюють інших посадових осіб, які можуть бути причетні до даної корупційної схеми.

Один із керівників Львівської митниці ДФС України затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.