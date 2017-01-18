У 2017 році на державних шахтах планується ввести в експлуатацію 11 нових лав

Він наголосив, що відібрано 11 лав, які можна у найближчий термін ввести в експлуатацію і які можуть дати приріст видобутку вугілля. На їх підготовку буде залучено кредити під державні гарантії. «Якщо в когось є сумніви, що ми вийдемо на показник видобутку 25 тис. тонн за добу, то, повірте, ми це зробимо», - переконаний Міністр.

Міністр поставив жорсткі вимоги щодо оптимізації роботи державних шахт та необхідності збільшення видобутку. Зокрема, зазначив, що на деяких шахтах від 10 до 30 відсотків працівників не задіяні у виробничому процесі, що при низькому видобутку призводить до неефективності роботи підприємств та виникнення заборгованості із заробітної плати. Також Ігор Насалик дав доручення щодо аудиту проведення закупівель обладнання, щоб виявити факти зловживань та завищення цін.

Окремо Міністр наголосив про необхідність розрахунків за електроенергію. Заборгованість шахт за спожиту електроенергію становить понад 5 млрд гривень, при цьому не впроваджуються заходи з енергоефективності. За словами Міністра, гостро стоїть також питання проведення реструктуризації вугільних підприємств, і цього року будуть здійснені відповідні заходи.

Ігор Насалик звернувся до керівників шахт з проханням у першому кварталі 2017 року підготувати інвестиційні проекти, під які можуть бути надані кошти під державні гарантії.

У виступі Ігор Насалик зазначив, що це вже третє засідання колегії за період його роботи в Міненерговугілля, яке присвячене вугільній галузі, і на початку нового року це питання розглядається як одне з пріоритетних. Також зауважив, що на попередньому засіданні в липні минулого року гостро стояли питання збуту вугілля газової групи та виплати заробітної плати шахтарям. На сьогодні ці питання зняті з порядку денного: заробітна плата виплачена, реалізація вугілля здійснюється в повному обсязі.

Під час засідання заступник Міністра Анатолій Корзун проаналізував роботу вугільної галузі за 2016 рік та окреслив напрямки подальшого розвитку вугільної галузі у 2017 році.