З 1 січня дзвінки з таксофонів Укртелекому безкоштовні

З 1 січня дзвінки на фіксовані номери по всій Україні з універсальних таксофонів Укртелекому не тарифікуються. Також не тарифікуються і розмови з абонентами SIP-телефонії Укртелекому (код «892»).

Мережа Укртелекому нараховує майже 6 тисяч універсальних таксофонів, які надають послуги як вихідних, так і вхідних дзвінків. А це означає, що і дзвінки з таксофона на таксофон по Україні теж безкоштовні. Тепер користувачі фіксованої телефонії зможуть без обмежень спілкуватися з рідними і знайомими, які живуть у різних регіонах країни.

Таксофони розташовано в громадських місцях як у великих містах, так і невеликих населених пунктах. Це вокзали, пляжі, центральні і спальні райони міста, торгові центри, лікувально-оздоровчі заклади тощо. Укртелеком прагне забезпечити українцям вільне спілкування, розробляючи вигідні пропозиції, що дозволяють заощаджувати на послугах зв’язку.