У розвиток сонячної енергетики в зоні відчуження готові інвестувати 39 компаній

Як розповів Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у інтерв’ю американському виданню «Bloomberg», загалом надійшло 39 інвестиційних проектів від компаній з різних країн світу.

На його думку, це хороше зрушення у реалізації парку відновлювальної енергетики на території зоні відчуження.

«Ми отримали 39 заявок від компаній, які заінтересовані в оренді землі для будівництва сонячних електростанцій у зоні відчуження. Надійшли пропозиції з Китаю, Німеччини, Ірландії, Данії, Австрії, Болгарії, Білорусії, а також України», - розповів в інтерв'ю Остап Семерак. Він зазначив, що задля поліпшення інвестиційної привабливості України Уряд раніше знизив вартість оренди державного майна та спростив процедуру оренди землі на території Чорнобильської зони.

«У цьому випадку ми не прагнемо отримувати прибуток від використання землі, ми хочемо, щоб був прибуток від інвестицій», - розповів Міністр екології та природних ресурсів України, зазначивши, що території у зоні відчуження і надалі залишаються непридатними для ведення сільського господарства.

Нагадаємо, що 15 грудня 2016 року Державне агентство України з управління зоною відчуження розпочало надавати у користування земельні ділянки для будівництва об'єктів сонячної генерації. Інвесторам, які висловлять заінтересованість у реалізації проекту, буде надана всебічна підтримка з боку Мінприроди та ДАЗВ у частині оформлення права довгострокової оренди обраних майданчиків та зміни їх цільового призначення.