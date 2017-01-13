Уряду потрібно 40 мільярдів гривень, щоб провести зміни в пенсіях

Додаткові надходження до бюджету Пенсійного фонду України, внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, будуть використані для проведення осучаснення пенсій. Про це в Івано-Франківську заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Зараз дуже гостро стоїть питання осучаснення пенсій. Уряд готовий його провести, у нас є конкретні механізми, але для цього потрібен додатковий ресурс - близько 40 млрд грн, - сказав він. - І ми розраховуємо, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн як в бюджетному, так і в небюджетному секторі економіки, збільшить розмір надходжень до Пенсійного фонду, які ми зможемо використати для проведення осучаснення пенсій».

Павло Розенко зауважив, що зараз, незважаючи на дефіцит бюджету Пенсійного фонду, пенсії виплачуються і будуть виплачуватися вчасно і в повному обсязі. Віце-прем’єр-міністр також нагадав, що у 2017 році двічі протягом року відбуватиметься підвищення розміру мінімальної пенсій – з 1 травня і з 1 грудня.