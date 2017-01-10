Україна експортувала понад 23 млн тонн зерна

Станом на 6 січня з початку 2016/2017 маркетингового року Україна експортувала 23 072 тисячі тонн зерна. Цей показник на 1 448 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний попередній період.

Загалом, прогнозна пропозиція зерна у 2016/2017 році сформована на рівні 71,6 млн тонн, з яких 64,2 млн тонн – виробництво, 7,1 млн тонн – перехідні залишки, та 0,37 млн тонн– імпорт. За культурами, пропозиція зерна виглядає наступним чином: кукурудза – 29,1 млн тонн, пшениця – 28,8 млн тонн, ячмінь – 10,1 млн тонн, жито – 0,45 млн тонн, гречка – 0,197 млн тонн, інші – 3 млн тонн.

Беручи до уваги, що потреба для внутрішнього використання складає 23,5 млн тонн зерна, експортний потенціал зберігається на рівні 40,2 млн тонн, який вже використано на 57%.