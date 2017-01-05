«Укрзалізниця» в 2017 році планує закупити майже 9 тис. вагонів

Неймовірний рівень корупції, але і величезний потенціал компанії, - так про «Українську залізницю» у розмові з Польським радіо говорив Войцєх Балчун, який вісім місяців тому став новим головою цього українського публічного акціонерного товариства.

Як повідав польський менеджер, він не сподівався, що корупція настільки просякла до державної компанії. Войцєх Балчун наголосив, що «Укрзалізниця», як одна із найбільших українських держкомпаній, багатьма особами сприймається як джерело незаконного заробітку.

Голова «УЗ» підкреслив, що йому вдалося вже обірвати деякі корупційні схеми, одна з них – це зловживання при закупівлі пального, інша – це корупція при поставках вагонів. Войцєх Балчун відзначив, що всередині підприємства навмисне блокують поставки нових вагонів для того, аби змусити платити хабарі. Нині, за його словами, вже вдалося розробити систему, що має зупинити цю схему.

Войцєх Балчун анонсував також інвестиції, передусім у новий рухомий склад, бо досі закупівель нових вагонів майже не було. Як сказав він, якщо у 2015 році «Укрзалізниця» придбала тільки 28 вагонів, то у 2017 році планується купівля майже 9 тис. вагонів.

Нові вагони дуже потрібні, оскільки державна залізниця обслуговує приблизно 80% усіх товарних перевезень в Україні. Підприємство – це також найбільший роботодавець. В «Укрзалізниці» нині працюють 300 тис. осіб.