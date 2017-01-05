Новим потягом Київ-Перемишль вже скористалися 5 тис. пасажирів

«Укрзалізниця» продала 5 тис. квитків на новий швидкісний електропотяг «Інтерсіті+» сполученням Київ-Перемишль, який почав курсувати з 23 грудня 2016 року. Про це повідомив заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування «Укрзалізниці» Олександр Красноштан, передає Центр транспортних стратегій.

«Новим поїздом в/з Перемишля вже здійснили подорож більше 2500 пасажирів, а з урахуванням попереднього продажу вже реалізовано близько 5000 квитків у міжнародному сполученні», - повідомив Красноштан.

За його словами 1 січня, на десятий день курсування поїзда, вперше кількість пасажирів, які прямують до Польщі, досягла майже половини місць. «При місткості поїзда 579 крісел сьогодні зі станції Перемишль подорожувало вже 268 пасажирів», - зазначив Красноштан.

Він повідомив, що на дату відправлення 2 січня Укрзалізниця продала 312 квитків в Перемишль, а на дату 8 січня - вже понад п'ятисот (90% місткості поїзда).

Відзначимо також, що напередодні нового року Кабінет міністрів України затвердив проведення експерименту з прикордонного і митного контролю в потязі «Інтерсіті+» Київ-Перемишль. Розпорядженням передбачено впровадження нового механізму контролю під час руху поїзда між станціями Львів і Мостиська-2 і в зворотному напрямку.

«Після остаточного опрацювання технології час у дорозі зменшиться до 6 годин 40 хвилин (з нинішніх більше 7 годин)», - повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу «Укрзалізниці» Ігор Романків. За його словами, 3 січня цим потягом скористалися 360 пасажирів, а на 8 січня вже викуплено 560 місць. «Отже, вже можна говорити майже про стовідсоткову заповнюваність поїзда», - зазначив він.