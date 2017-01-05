Можливо, у квітні людям почнуть повертатимуть кошти зекономлені на опаленні

Такий прогноз "5-му каналу" озвучив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Йдеться про повернення коштів, які українські родини змогли заощадити на комірному. Наразі в уряді розробляють механізм розрахунку за субсидією і подальше переведення коштів зі спецрахунків на власні рахунки споживачів.

"Якщо споживачу було нараховано 100 гривень, а він використав 80. І на моє глибоке переконання, і це підтверджує міжнародна практика, залишок 20 грн повинен бути переданий цьому споживачеві - як бонус за те, що він використав менше енергії, він зекономив. Споживачі, і тут якраз ми робимо аналіз, чи компанії теплокомуненерго просто перестали зменшувати споживання газу при підвищенні температури. Це дуже загрозлива тенденція, яка вказує на те, що зменшені стимули для економії і ці стимули треба повертати", - заявив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо: раніше Коболєв розповів, що монетизація субсидій, які одержує населення України від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.