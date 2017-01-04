Гройсман переконує, що зростання економіки в 2017 році становитиме близько 3%

Зокрема, характеризуючи бюджет на 2017 рік, він сказав: «Ми більше трьох місяців вели діалог з експертним середовищем, українським парламентом. Уряд вніс достатньо збалансований бюджет на 2017 рік, і він є дуже структурований, дуже чітко визначені пріоритети, які в нього закладені. Це - «оборонка», це підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3200 гривень. Для вчителів - підняття в 2017 році до 50 відсотків заробітної плати, лікарям - до 30 відсотків. Збережено систему децентралізації та підтримки аграрного комплексу, машинобудування, масштабного будівництва доріг. Ми розраховуємо, що зростання економіки реально становитиме близько 3 відсотків».

За словами Володимира Гройсмана, бюджет є «людиноцентричним». «Його збалансовано саме в інтересах людини: зарплата, інфраструктура, дороги, та ж «оборонка» - всі ці напрямки ми врахували. По-різному можна ставитись до цього документа, але ми чесно, відкрито, абсолютно публічно три місяці працювали над складним та важливим документом і зрештою вийшли на планове прийняття закону про Державний бюджет. У підсумку ми увійшли в новий рік з новим бюджетом і будемо концентруватись на його виконанні. Тому прогнози у мене абсолютно і обгрунтовано оптимістичні», - наголосив він.

Говорячи про шляхи наповнення бюджету, Глава Уряду навів приклад митниці: «Так, там ще далеко до якісного наведення порядку, але вже ті перші кроки, які ми зробили, дали можливість у серпні отримати 1 мільярд, а надалі вже 2-2,5 мільярда гривень перевиконання планів отримувати щомісяця до дохідної частини бюджету. Що стосується ризиків, наприклад, щодо питання спецконфіскації майна, отриманого злочинним шляхом попередньою владою. Зверніть увагу, ми заклали порівняно незначний ресурс: якщо сума спецконфіскації приблизно 40 мільярдів гривень, то лише 12 із них ми заклали до бюджету як компенсацію його дефіциту. При цьому ми оптимістично дивимося на перспективу спецконфіскації. Час іде, правова система підходить до цього моменту, тому всі кошти мають бути повернені туди, звідки вони були вкрадені. А вкрадені вони були з бюджету, і ці кошти мають слугувати державі і людям».

Повний текст інтерв'ю з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом читайте завтра, 5 січня, на сайті Укрінформу.