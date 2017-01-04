Стрічка новин

Екс-президента Польщі Комаровського госпіталізували

Екс-президента Польщі Комаровського госпіталізували

Екс-президент поскаржився на головні болі.

В Китаї невідомий увірвався в дитячий садок і порізав 11 дітей
4.1.2017, 14:05

В Китаї невідомий увірвався в дитячий садок і порізав 11 дітей

У китайському місті Пінсян (в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР) 4 січня сталася трагедія.

У Туреччині затримали 23 людини у справі про теракт в нічному клубі в Стамбулі
4.1.2017, 12:53

У Туреччині затримали 23 людини у справі про теракт в нічному клубі в Стамбулі

Правоохоронні органи країни також змогли встановити особу терориста.

Поліція Німеччини заарештувала посібника берлінського терориста, який заїхав у натовп людей
4.1.2017, 12:48

Поліція Німеччини заарештувала посібника берлінського терориста, який заїхав у натовп людей

Правоохоронці штурмом взяли центр для біженців і затримали 26-річного громадянина Тунісу.

У Львові на хабарі затримали помічника-консультанта народного депутата
4.1.2017, 12:23

У Львові на хабарі затримали помічника-консультанта народного депутата

140 тисяч гривень вимагав помічник-консультант народного обранця за лобіювання інтересів комерційних структур.

Турецькі поліцейські встановили особу "стамбульського терориста"
4.1.2017, 09:54

Турецькі поліцейські встановили особу "стамбульського терориста"

Раніше в ЗМІ надходила інформація, що поліція близька до встановлення особи терориста.

Україна

Будьте уважні: з 1 січня міліції в Україні уже немає

Будьте уважні: з 1 січня міліції в Україні уже немає

Російські окупанти обстрілюють українські позиції. Двоє поранених

Будьте уважні: з 1 січня міліції в Україні уже немає

У районі АТО виявлено дві схованки зі зброєю

СБУ затримала зловмисницю, яка виготовляла підроблені документи для терористів т.зв. «ДНР»

Українці стали мудрішими в плані працевлаштування закордоном

Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на всіх напрямках

Фото

Жебраки Тегерана знайшли притулок на кладовищі (фото)

Жебраки Тегерана знайшли притулок на кладовищі (фото)

Голландський художник робить скульптури з бананів (фото)

Голландський художник робить скульптури з бананів (фото)

Анжеліка Морган пробіглася по пляжу в екстремальному бікіні

Анжеліка Морган пробіглася по пляжу в екстремальному бікіні

ЗМІ опублікували невидану фотосесію Міранди Керр без цензури

ЗМІ опублікували невидану фотосесію Міранди Керр без цензури

Економіка

Гройсман переконує, що зростання економіки в 2017 році становитиме близько 3%

Гройсман переконує, що зростання економіки в 2017 році становитиме близько 3%

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія-2017

Світові ціни на золото зростають через закупівлю ювелірних прикрас в Китаї

У новий рік - з дутими зарплатами та непідкріпленими примусовими податками

В Одесі на хабарі затримано декана вишу

З 1 січня 2017 року розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС становитиме 1600 гривень

Світ

У Стамбулі стріляли

У Стамбулі стріляли

У Стамбулі стріляли

Японію знову трясе

У Китаї чиновник намагався застрелити мера міста

В Китаї невідомий увірвався в дитячий садок і порізав 11 дітей

У Туреччині затримали 23 людини у справі про теракт в нічному клубі в Стамбулі

Шоубіз

Памела Андерсон міняє Голівуд на Європу

Памела Андерсон міняє Голівуд на Європу

Актриса Альона Хмельницька поділилася у своєму мікроблозі несподіваним фото

Актриса Альона Хмельницька поділилася у своєму мікроблозі несподіваним фото

Американська співачка Джанет Джексон народила первістка в 50 років

Американська співачка Джанет Джексон народила первістка в 50 років

Ксенія Собчак продемонструвала груди

Ксенія Собчак продемонструвала груди

Наука і техніка

Вчені знайшли в Перу руку прибульця з дивними пальцями (фото)

Вчені знайшли в Перу руку прибульця з дивними пальцями (фото)

Вчені розповіли, коли телепортація стане доступною для людей

Американські вчені розповіли, яким буде життя на Землі через тисячу років

Названо найстрашніше місце на Землі

Спорт

Відомого аргентинського футболіста пограбували під час весілля

Відомого аргентинського футболіста пограбували під час весілля

Звернення Роналду до дітей Сирії набрало 15 млн переглядів в соцмережах

На дворазову переможницю Вімбілдону напали у її власній квартирі

Олександра Повєткіна вдруге спіймали на допінгу

Цікавинки

Стало відомо, коли настане кінець світу

Стало відомо, коли настане кінець світу

Чоловік 18 років прожив з ножицями в животі

У США близнюки народились одночасно в 2016 та 2017 роках

Прем’єра Ізраїлю запідозрили в корупції

Здоров'я

Вчені: розроблено засіб, яке замінить діабетикам уколи

Вчені: розроблено засіб, яке замінить діабетикам уколи

Кава для чоловіків так само, як віагра

Створено вакцину від лихоманки Ебола зі стовідсотковою ефективністю

Учені: Пиво з високим вмістом хмелю рятує від похмілля