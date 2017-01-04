Екс-президент поскаржився на головні болі.
У китайському місті Пінсян (в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР) 4 січня сталася трагедія.
Правоохоронні органи країни також змогли встановити особу терориста.
Правоохоронці штурмом взяли центр для біженців і затримали 26-річного громадянина Тунісу.
140 тисяч гривень вимагав помічник-консультант народного обранця за лобіювання інтересів комерційних структур.
Раніше в ЗМІ надходила інформація, що поліція близька до встановлення особи терориста.
В Україні з 1 січня 2017 року атрибутика міліції більше недійсна.
Про це глава уряду повідомив у ексклюзивному інтервю Укрінформу.