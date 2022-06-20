В Карпатах альпинист сорвался с высоты 80 метров и выжил

Речь идет о жителе населенного пункта Ясиня Раховского района, который вблизи горы Близница не смог удержаться на заснеженном карнизе и камнем полетел вниз. Он упал с 80-метровой высоты, получил несколько переломов и ушибов, но при этом, к счастью, остался жив.

Сообщение на горячую линию к спасателям поступило в 15:43. Звонивший сказал, что во время восхождения по туристическому маршруту с горы сорвался человек. Позже оказалось, звонок совершили друзья пострадавшего, которые до приезда спасателей оставались с ним на месте.

Спасатели и волонтеры смогли попасть к месту падения человека очень оперативно. Его эвакуация была начата в 17:00. Ему на месте оказали первичную медицинскую помощь и сразу же транспортировали в поселок Ясиня, где расположена ближайшая в регионе клиника.

Напомним, ранее в тот же день спасатели извлекли из колодца двух мужчин, которые «родились в рубашке». Инцидент произошел в селе Гатное, Киевской области. Мужчины спустились под землю для рытья колодца, где на глубине около 2 метров образовалось скопление природного газа. Из-за него рабочие потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели за несколько минут смогли поднять мужчин на поверхность и сразу же оказали им первичную помощь. Далее пострадавших передали медикам. Участие в операции по спасению людей принимали 7 сотрудников ГСЧС. Для выполнения поставленной задачи им потребовалось привлечение двух единиц спецтехники. Сообщается, что на данный момент жизни людей ничего не угрожает. Колодец изолирован для установки вытяжной вентиляции внутри него.

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