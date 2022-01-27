Швейцарія висловлює підтримку суверенітету України

Посол Швейцарії Клод Вільд під час зустрічі з Головою Служби безпеки України Іваном Бакановим висловив підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої країни.

«Швейцарія й надалі підтримуватиме Україну в протистоянні актуальним викликам, з якими стикається ваша держава, особливо зараз», – зазначив Клод Вільд.

Зі свого боку Голова СБУ висловив вдячність за таку підтримку.

«Безпекова ситуація є складною, проте цілком контрольованою. Хоча РФ і так звані Л/ДНР використовують усі засоби для досягнення своїх підривних цілей. І один із методів гібридної війни – кібератаки та надсилання анонімних повідомлень з погрозами здійснення терористичних актів на території України», – наголосив Іван Баканов.

За його словами, для цього зловмисники використовують також і приватні поштові ресурси, які розміщені на території Швейцарії, зокрема «protonmail».

«Кожне таке псевдомінування ми ретельно перевіряємо, і, на щастя, вони не підтверджуються. Але подібні повідомлення відволікають сили та засоби правоохоронців від відстеження оперативної обстановки та від реагування на інші прояви гібридної агресії РФ», – повідомив Іван Баканов.

Зокрема, у контексті такого співробітництва Служба безпеки звернулася до швейцарських партнерів з проханням встановити осіб, які використовували анонімізований поштовий ресурс «protonmail» для здійснення низки кримінальних правопорушень.

«Ми дякуємо за сьогоднішню зустріч, і наголошуємо, що наша позиція чітка, ми підтримуємо й надалі будемо підтримувати Україну. Швейцарія залишається надійним партнером і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю між нашими країнами», – наголосив посол.