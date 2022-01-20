Прибалтійські республіки можуть передати Україні летальну зброю американського виробництва

Балтійські союзники по НАТО Естонія, Литва та Латвія тепер можуть передати Україні летальну зброю американського виробництва, як-от протиброню і ракети «земля-повітря», повідомляє Рolitico.

Держдепартамент дав дозвіл трьом союзникам по НАТО відправити в Україну протиброньовані ракети та іншу зброю американського виробництва, що є ознакою поновлення термінової потреби західних союзників через загрозу вторгнення російських військ на кілька фронтів.

Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли протягом останніх тижнів, і останній із трьох був схвалений у середу після того, як був отриманий напередодні ввечері, за словами представника адміністрації, який на умовах анонімності говорив на умовах анонімності, щоб обговорити питання, яке не було обговорено.

Також найближчими днями адміністрація Байдена розпочне процес доставки в Україну протиброньових ракет, боєприпасів та іншого обладнання на суму 200 мільйонів доларів.

Відповідно до правил експортного контролю, ці три країни повинні були отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати свою зброю Україні. Чиновник адміністрації відмовився вказати конкретну зброю, яку дозволено передати.

Схвалення надійшли, коли американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

У вівторок представник Держдепартаменту заявив журналістам, що прибуття російських військ до Білорусі для поспішно оголошених військових навчань на вихідних створює новий ризик для України. "Росія може мати намір розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб потенційно атакувати Україну з півночі", - сказав чиновник.