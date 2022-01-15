Північна Корея випробувала запуск балістичних ракет з поїзда

Північна Корея в суботу заявила, що вона випробувала запуск балістичних ракет з поїзда, що було розцінено як очевидна відплата за нові санкції, введені адміністрацією Байдена, повідомляє AP.

Повідомлення державних ЗМІ Північної Кореї з’явилося на наступний день після того, як військові Південної Кореї заявили, що помітили, що КНДР випустила дві ракети в море під час третього запуску зброї цього місяця.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як міністерство закордонних справ Пхеньяну оприлюднило заяву, в якій докоряє Сполученим Штатам за введення нових санкцій у зв’язку з попередніми випробуваннями Півночі та попереджає про більш рішучі та відверті дії, якщо Вашингтон збереже свою «конфронтаційну позицію».

Останніми місяцями Північна Корея посилила випробування нових ракет, призначених для подолання протиракетної оборони в регіоні на тлі закриття кордонів, пов’язаного з пандемією, і заморожування ядерної дипломатії зі Сполученими Штатами.

Деякі експерти кажуть, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повертається до випробуваної техніки тиску на Сполучені Штати та сусідів за допомогою запусків ракет і обурливих погроз, перш ніж запропонувати переговори, спрямовані на поступки.