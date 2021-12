На світлині: Ілон Маск для проекту «Обличчя людства».

Легендарний американський фотограф йде шляхом Ілона Маска і збирається виручити 100 мільйонів доларів, створюючи унікальний твір понад 30 років!

Один з найепатажніших фотографів — американець із козацьким корінням Сергій Мельникофф, aka MFF, завершує грандіозний проект «Обличчя людства», для якого ним було виконано 10 тисяч портретних світлин мешканців 100 країн світу. Цей масив зображень, створюваний з 1991 року, буде оброблено Штучним Інтелектом. Суперкомп'ютер зведе безпрецедентну колекцію в єдиний арт-простір. Таким чином, «Обличчя людства» стане наймасштабнішим і найзатратнішим за часом виготовлення твором в історії фотографії.

Розпланувати виконання проекту на 30 років — це не просто титанічна праця. Адже, щоб зробити 10 тисяч художніх знімків, відвідавши 100 країн світу, потрібна колосальна мотивація. Якщо вважати, що роботу над проектом майстер вів безперервно, то й тоді він мав виконувати по 333 портрети щороку весь цей час — щодня робити світлину хоча б однієї людини.

Портфоліо майстра, в якому присутні знімки від Зімбабве до Тибету та Вогняної Землі, підтверджує, що мандрував він багато і довго. Чверть століття Сергій Мельникофф знімав фільми для авторської телепрограми «Година пригод», організовуючи експедиції до найважчих куточків Землі. Знімальна група працювала навіть у Антарктиді!

Безперечно і вміння фотографа працювати у найширшому діапазоні. Свідченням цього є персональні виставки в різних країнах світу. Це і остання експозиція про гори Паміру, показана Посольством Таджикистану в Україні на 25-річчя ухвалення Конституції цією азіатською країною, та гігантська експозиція «Люди Майдану», яка з великою помпою побувала у Люксембурзі, Україні, Латвії, Чилі та США. Про епатажну експозицію писала вся російськомовна преса — від «Комерсанта» до «Эхо Москвы».

Митець вигадав революційний алгоритм використання Штучного Інтелекту для створення першої у світі портретної світлини живої людини. Моделлю у віці 100 років став президент Національної Академії Наук України, легендарний Борис Патон. Великий друг фотографа, до свого останнього дня академік Патон був головою Ради піклувальників Міжнародного фонду «Душа України», засновником якого є Сергій Мельникофф.

Враховуючи трудовитрати та десятки років витрачені на створення твору, можна сміливо назвати «Обличчя людства» справою всього життя іменитого фотографа, кавалера багатьох орденів різних країн за свою яскраву творчість. Довідник «Хто є хто в Америці» прямо вказують, що американський митець є найтитулованішим фотографом у світі.

Портретами з колекції «Обличчя людства» багато років торгує найвідоміша онлайн-галерея світу — Saatchi Art. Ціна за унікальні роботи сягає 7 тисяч доларів.

Стосовно «Обличчя людства» митець заявив, що всі кошти від аукціону, на який він виставить грандіозний твір, після виплати інвестору, підуть на благодійні цілі фонду «Душа України». При цьому називається дивовижна сума в 100 мільйонів.

Чи справді можна продати нехай і дуже складний твір сучасного фотографічного мистецтва, за такі великі гроші?

Озвучити ціну в 100 мільйонів доларів автора «Обличчя людства» спонукала робота «Everydays: the first 5000 days» американського комп'ютерного графіка Майка Вінкельманна, відомого під псевдонімом Beeple. Протягом п'яти років з травня 2007-го по початок 2021-го року Майк щодня створював по одній комп'ютерній картинці у вигляді замальовки з рідного дядька. Віртуальний колаж із п'яти тисяч графічних малюнків — у матеріальному вигляді витвір не існує — аукціонний будинок Christie's, один із лідерів світового арт-ринку, виставив на торги зі стартовою ціною лише сотню доларів. Тим більш приголомшливим був результат торгів. Аукціон відбувся 11 березня 2021 року, на якому твір «Everydays: the first 5000 days» у вигляді NFT-токену було продано за 69 мільйонів!

Приклад комерційного успіху «Everydays: the first 5000 days» і дає підстави говорити про мільйони, так як концепція «Обличчя людства» надзвичайно схожа з роботою Вінкельманна, але на порядок більш трудомістка і художньо бездоганна для майстра світового класу, чиї роботи в якості приймали Далай Лама, королева Єлизавета II, президент Джордж Буш, Папа Франциск I та Бенедикт XVI, патріарх Ілія II, та всі монархи Азії. Рекламним обличчям творчості Сергія Мельникофф, aka MFF, є Його Святість XIV Далай Лама.

Сергію Мельникофф належить і найдорожча світлина в Азії — «Земля киргизів», яку купили у 2009 році за 300 тисяч доларів для подарунку президенту республіки Курманбеку Бакієву, а також проведення найдорожчої фотосесії у світі для готелю InterContinental у Києві. Українські ЗМІ докладно висвітлювали проведення незвичайної фотосесії з повітряної кулі на Михайлівській площі у 2013 році. Приїзд до України знаменитого майстра фотографії висвітлювала тоді й наша газета також.

Ринок світлин — один з найбільш швидко зростаючих у світі. Сьогодні роботи сучасних майстрів фотомистецтва успішно конкурують за вартістю із полотнами художників епохи Відродження. Знаменита світлина «Рейн II» Андреаса Гурскі, яка була продана на аукціоні Christie's за 4,3 мільйона доларів понад 10 років тому, давно не є рекордсменом ціни за фотомистецтво.

Торгівля предметами мистецтва у 2019 році принесла США 763,6 мільярда доларів, або 4,2% ВВП країни. Це більше, ніж сільське господарство, транспорт та складська діяльність усіх 50 штатів разом узятих. В американській індустрії мистецтва зайнято 5 мільйонів людей. Сумарно вони заробляють щороку понад 370 мільярдів доларів. І найдинамічніше зростання показує торгівля світлинами.

Легендарний фотограф шукає інвестора для завершення грандіозного панно «Обличчя людства». Потрібно профінансувати зйомки для всесвітнього проекту у кількох країнах Африки та Південної Америки та 30-річна праця буде завершена! Сергій Мельникофф та Міжнародний фонд «Душа України» звертаються до бізнесменів, які розуміються на торгівлі предметами мистецтва.